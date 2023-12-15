https://news.day.az/world/1622218.html Турция продолжит поддерживать Палестину - Алтун
Турция продолжит поддерживать Палестину - Алтун
Турция продолжит поддерживать Палестину. Об этом сообщил глава департамента коммуникации администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Day.Az.
"Турция в вопросе урегулирования кризиса в Газе всегда будет поддерживать Палестину и продолжит эту политику, даже если останется на международной арене в одиночестве", - заявил Алтун.
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