В Казахстане ввели режим ЧС

Из-за резкого похолодания и метели в Жамбылской области Казахстана объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает Day.Az.

В результате стихии автодороги республиканского значения закрыты, проводятся спасательные операции для вызволения автомобилей из снежных заносов и эвакуации людей в пункты обогрева.

В результате стихии в области на одном из участков простаивают 11 пассажирских поездов, без электроэнергии остались около 9 тыс. абонентов в 32 областных населенных пунктах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!