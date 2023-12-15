https://news.day.az/world/1622219.html В Казахстане ввели режим ЧС
В Казахстане ввели режим ЧС
Из-за резкого похолодания и метели в Жамбылской области Казахстана объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает Day.Az.
В результате стихии автодороги республиканского значения закрыты, проводятся спасательные операции для вызволения автомобилей из снежных заносов и эвакуации людей в пункты обогрева.
В результате стихии в области на одном из участков простаивают 11 пассажирских поездов, без электроэнергии остались около 9 тыс. абонентов в 32 областных населенных пунктах.
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