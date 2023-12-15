США призвали Израиль до конца года завершить операцию в Газе

Руководство США настаивает на завершении крупномасштабной наземной операции Израиля в секторе Газа до конца года.

Как сообщает Day.Az, об этом передает газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена сообщила израильскому правительству, что хочет, чтобы Израиль прекратил свою крупномасштабную наземную кампанию в секторе Газа примерно в конце года", - сообщило издание, ссылаясь на четырех высокопоставленных американских чиновников.

В Вашингтоне полагают, что израильским войскам следует перейти к более целенаправленной войне с палестинским движением ХАМАС.

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