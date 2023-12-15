Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Вена заблокировала 12-й пакет европейских санкций против России.

Как сообщает Day.Az, Австрия требует, чтобы из украинского черного списка был исключен Raiffeisen Bank International (RBI).

Банк был включен в санкционный список Киевом в марте 2023 года. Это крупнейший западный банк, который продолжил работу на российском рынке. Австрийские банкиры провели встречу с сотрудниками Национального агентства по противодействию коррупции Украины, но она не принесла положительного для банка результата.

В результате глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал украинские черные списки, а Вена заблокировала подготовку 12-го пакета антироссийских санкций. В этом раунде санкций Евросоюз планирует запретить импорт российских алмазов. Но пока заблокирован сам санкционный список, так как Вена перед его принятием планирует провести тщательную проверку всех его пунктов.

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