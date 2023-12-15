Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили процесс принятия Швеции в НАТО и будущие контакты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"<...> Президент Джо Байден поговорил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они обсудили важность усиления НАТО, в том числе важность скорейшего принятия Швеции в качестве союзника и дальнейшее повышение уровня интеграции Турции в структуры НАТО, а также договорились поддерживать тесные контакты в преддверии саммита НАТО, который пройдет в июле 2024 года в Вашингтоне", - указано в сообщении.

Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе меры по наращиванию доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и защите гражданского населения, а также возможные политические перспективы для палестинцев.

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