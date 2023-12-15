Япония ввела новый пакет санкций против компаний РФ и Армении

Министерство экономики Японии ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 - из Беларуси.

Как сообщает Day.Az, в рамках антироссийских мер со стороны Токио были введены ограничения против ряда компаний из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана.

В отношении всех фигурантов санкций будет применена одна и та же ограничительная мера: если Япония найдёт хоть какие-то активы на своей территории, принадлежащие кому-либо из списка, то она их заморозит.

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