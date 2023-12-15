КНДР может запустить межконтинентальную ракету в ближайшие дни

Заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё считает, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету в декабре.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.

"Я думаю, что существует возможность того, что Северная Корея запустит межконтинентальную баллистическую ракету в декабре", - сказал он, но не пояснил, на чем основывается это предположение. Ким Тхэ Хё прибыл в столицу США для участия во втором заседании двусторонней консультативной группы по ядерному планированию. Первая подобная встреча состоялась в июле в Сеуле.

"Были достигнуты предметные результаты в том, что касается обмена разведывательными данными, совместного планирования и реализации [планов]. Я приехал, чтобы подтвердить их и изучить последующие шаги", - сказал Ким Тхэ Хё. В ответ на вопрос о том, будет ли запуск разведывательного спутника КНДР обсуждаться на встрече, он ответил, что технологии баллистических ракет относятся к сфере расширенного сдерживания. Высокопоставленный чиновник указал, что от дипломатии отказался Пхеньян и что Республика Корея и США готовы к переговорам.

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