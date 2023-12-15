Будущее отношений ЕС и Турции решится весной

Решение о дальнейшей перспективе евроинтеграции Турции отложено до следующего саммита Евросоюза, который планируется на март будущего года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их данным, лидеры стран - членов ЕС дали положительную оценку докладу Еврокомиссии по Турции, который в конце ноября огласил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, в связи с чем было высказано мнение рассмотреть его на саммите организации 21-22 марта. Ожидается, что документ о состоянии политических, экономических и торговых отношений Турции и ЕС, подготовленный в соответствии с поручением Евросоюза в июне, будет утвержден на встрече в верхах.

На саммите ЕС 14 декабря было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины.

Переговоры Турции и ЕС о вступлении в сообщество были начаты в 2005 году. К настоящему времени не решены 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье. Одним из камней преткновения в переговорном процессе является кипрская проблема.

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