Нападение на полицейский участок в Иране

В Иране на полицейский участок совершено нападение.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан.

По его словам, сегодня утром террористы напали на полицейский участок в городе Раск на юго-востоке Ирана, убив 12 полицейских.

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