https://news.day.az/world/1622274.html Нападение на полицейский участок в Иране - есть погибшие
Нападение на полицейский участок в Иране - есть погибшие
В Иране на полицейский участок совершено нападение.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан.
По его словам, сегодня утром террористы напали на полицейский участок в городе Раск на юго-востоке Ирана, убив 12 полицейских.
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