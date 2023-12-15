Пашинян поручил уволить чиновников, не являющихся членами правящей партии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил немедленно отстранить от должности всех чиновников, не являющихся членами "Гражданского договора".

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на источники, близкие к властям.

Как пишет издание, Пашинян принял решение как можно скорее отстранить от должности всех чиновников, которые не являются членами партии "Гражданский договор", не разделяют идеи партии и продолжают оставаться нейтральными.

Также сообщается, что, по мнению главы правительства Армении, те, кто не являются членом партии, не могут быть ее верными соратниками, поэтому им нет места в системе управления страной.

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