В Средиземное море вошел второй с начала недели ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море, сообщил 6-й оперативный флот США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это уже второй американский эсминец, который заходит в Средиземное море на текущей неделе. Отмечается, что он будет "проводить операции в зоне ответственности флота".

Как сообщал 6-й оперативный флот, 11 декабря в Средиземное море прибыл ракетный эсминец USS Laboon.

Сейчас в Восточном Средиземноморье на патрулировании находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В состав группы входят ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner и USS Bulkeley.

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