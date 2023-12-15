Американская база в Ираке подверглась атаке беспилотника

Американская авиабаза Айн-аль-Асад подверглась нападению беспилотника в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает FarsNews.

Утром 15 декабря шиитские вооруженные формирования Ирака передали агентству информацию об атаке базы США с помощью дрона. Причиной атаки была названа операция Израиля в секторе Газа. Подробностей о нанесенном ущербе не сообщается.

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