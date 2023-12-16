Три европейские страны объединят усилия для производства новых танков

Итальянская компания Leonardo и франко-немецкий консорциум KNDS создадут промышленный альянс для разработки и производства танков нового поколения в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает американское издание Defense News.

"Новый альянс сосредоточится на стимулировании участия Италии в давно объявленной и сильно отложенной европейской программе боевых танков, известной как Основная наземная боевая система (Main Ground Combat System), а также на координации работ над новыми танками Leopard, которые заказывает Италия", - говорится в публикации.

При этом заявленная цель создания альянса формулируется как стремление создать "действительно европейскую оборонную группу и, кроме того, более тесно сотрудничать в области наземной электроники".

В рамках соглашения Италия будет контролировать производство новых немецких танков Leopard 2 A8, которые итальянское правительство закупает для пополнения истощенных запасов бронетехники. Республика намерена приобрети 133 "Леопарда".

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