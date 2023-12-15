Эрдоган совершит визит в Венгрию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе совершит визит в Венгрию.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, информацию об этом подтвердило посольство Турции в Будапеште.

В ходе однодневного визита, который состоится 18 декабря, Эрдоган посетит Будапешт, проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

В рамках визита состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Планируется подписание соглашения об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между Турцией и Венгрией.

Вечером 18 декабря в здании Дворца искусств пройдет церемония открытия Года культуры Турции в Венгрии с участием Эрдогана.

Напомним, Эрдоган приезжал в Будапешт 20 августа и принял участие в открытии Чемпионата мира по легкой атлетике.

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