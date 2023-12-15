https://news.day.az/world/1622370.html В Армении сгорела машина с оружием, принадлежащая российским миротворцам - ФОТО
В Армении сгорела машина с оружием, принадлежащая российским миротворцам - ФОТО
В Армении сгорел грузовик, принадлежавший российским миротворцам.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом передают армянские телеграм-каналы.
Отмечалось, что инцидент произошел в Зангезуре.
По имеющейся информации, грузовик "КамАЗ", набитый боеприпасами и оружием, загорелся на дороге Ереван-Мегри
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