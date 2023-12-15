В пекинском метро поезд сломался пополам

Непогода в Пекине привела к столкновению наземных поездов метро, в результате пострадали 512 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу Associated Press.

Инцидент произошел в четверг вечером на линии Чанпин. Из-за скользких путей поезд не смог затормозить вовремя и врезался в шедший впереди состав, замедливший движение, сообщило городское транспортное управление в пятницу.

На ситуацию быстро среагировали работники скорой помощи и полиция, все пассажиры двух поездов были эвакуированы. Из 512 пострадавших 25 все еще находятся под наблюдением, 67 остаются в больнице, а у 102 человек переломы.

Мощный снегопад начался в Пекине в среду, граждан предупреждают об обледеневших дорогах, морозах и метелях. Некоторые железнодорожные операции приостановлены, а школы закрыты.

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