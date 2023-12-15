У Израиля нет долгосрочных планов оккупации Газы

Израиль не имеет долгосрочных планов оккупации сектора Газа. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Израиля сообщило [США], что не имеет долгосрочных планов по оккупации Газы. Контроль над Газой, управление Газой и безопасность Газы должны перейти к палестинцам. И сейчас вопрос заключается в том, как пройдет этот переход", - отметил Салливан.

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