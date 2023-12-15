Депутат взорвал гранаты на заседании - есть погибшие и раненые - ВИДЕО 18+
В Закарпатье в здании керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины, передает Day.Az.
"Сегодня в 11: 37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании керецьковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате взрыва сам депутат погиб, еще 11 человек ранены.
На месте происшествия работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
Причины инцидента не уточняются.
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