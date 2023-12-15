Байден заверил Эрдогана, что позитивно относится к продаже Турции F-16

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его американский коллега Джо Байден заверил его в четверг в телефонном разговоре, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы вчера подробно поговорили с Байденом. Одним из основных в разговоре был вопрос F-16. Байден сказал, что сам позитивно относится к продаже самолетов и готов внести соответствующее предложение в Конгресс", - сказал Эрдоган журналистам.

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