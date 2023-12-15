Россия и Китай нарастили товарооборот до более $200 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем за 2023 года уже превысил $200 млрд, треть из этих объемов пришлась на энергоресурсы. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак после заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем, сообщил кабмин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вице-премьер подчеркнул беспрецедентный уровень роста товарооборота между Россией и Китаем: на сегодняшний день он уже превысил $200 млрд. Треть этого объема пришлась на торговлю энергоресурсами", - говорится в сообщении.

По словам Новака, Россия намерена нарастить поставки энергоресурсов на китайский рынок и привлечь китайские инвестиции и технологии в российский ТЭК. "Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайский рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации", - отметил вице-премьер.

"В основе российско-китайских отношений лежат принципы равноправия, взаимного уважения, готовность оказывать решительную обоюдную поддержку по вопросам, касающимся коренных национальных интересов. Энергетика занимает важное место в комплексе российско-китайских многоплановых связей, играет роль их локомотива. Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны на современном этапе, энергетическое сотрудничество стремительно продвигается на всех направлениях, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса", - добавил Новак.

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