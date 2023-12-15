ЕС разблокирует €5 млрд для Польши

ЕС до конца года разблокирует €5 млрд для поддержания энергетической безопасности Польши. Об этом заявил новый премьер-министр республики Дональд Туск по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе на полях саммита ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До конца года получим [от ЕС] €5 млрд <...> - это важные деньги для нашего энергетического суверенитета", - сказал Туск. Глава Еврокомиссии в свою очередь подтвердила получение от польского правительства первой заявки на выплату заблокированных ЕС средств из Фонда восстановления и устойчивости.

По данным Financial Times, в ноябре Брюссель решил выделить первый транш финансовой помощи Варшаве в размере $5,1 млрд (€4,6 млрд) из замороженных ранее средств для Польши в фондах Евросоюза. Еврокомиссия в 2021 году приостановила выделение средств Польше из-за несоблюдения Варшавой принципа верховенства права, что является решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран сообщества после пандемии.

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