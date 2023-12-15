В Беларуси началась внезапная проверка военно-воздушных сил

В соединениях и воинских частях военно-воздушных сил (ВВС) и войск ПВО Беларуси началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подразделения с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и радиотехнические войска выдвинулись в назначенные районы для выполнения боевых задач, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в учениях задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также радиолокационные комплексы для обнаружения низколетящих объектов "Роса-РБ".

"В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей", - сообщили в минобороны.

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