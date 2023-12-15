Второе судно за день атаковано в Красном море

На еще одном судне, идущем под либерийским флагом, начался пожар после ракетного удара из контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на неназванное американское официальное лицо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что в этот раз ракета попала в грузовое судно MSC Palatium III. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то из членов экипажа.

Предположительно, запустившие ракету целились не в MSC Palatium III, а в Al Jasrah - грузовое судно под флагом Либерии, на которое ранее в пятницу была совершена другая атака. После той атаки с воздуха, как сообщалось, на Al Jasrah начался пожар.

С территории Йемена была выпущена еще одна ракета, однако она не попала ни в одно из судов.

Хуситы на данный момент не прокомментировали ни одну из атак.

Также в ночь на пятницу Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что с контролируемой хуситами территории была выпущена баллистическая ракета в направлении международного судоходного пути к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Накануне об этом сообщали западные СМИ. Позже хуситы пригрозили находящемуся в это время в проливе грузовому судну Maersk Gibraltar, идущему под флагом Гонконга, дальнейшими атаками.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

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