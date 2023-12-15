Британия расширила финансовые санкции против России

Великобритания ввела санкции против Новикомбанка, говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Блокировка активов и другие ограничительные меры в отношении кредитной организации, подконтрольной "Ростеху", вступают в силу с пятницы.

Одновременно OFSI обновила формулировку уже действующих санкций в отношении целой группы российских банков, прописав там запрет на корреспондентские отношения с ними.

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