https://news.day.az/world/1622460.html Британия расширила финансовые санкции против России
Британия расширила финансовые санкции против России
Великобритания ввела санкции против Новикомбанка, говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Блокировка активов и другие ограничительные меры в отношении кредитной организации, подконтрольной "Ростеху", вступают в силу с пятницы.
Одновременно OFSI обновила формулировку уже действующих санкций в отношении целой группы российских банков, прописав там запрет на корреспондентские отношения с ними.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре