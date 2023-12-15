https://news.day.az/world/1622461.html Немецкие компании попросили власти компенсировать инвестиции в Россию
Немецкие компании попросили власти компенсировать инвестиции в Россию
Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились к властям за компенсацией финансовых потерь в России. Об этом сообщает агентство FAZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Бизнес попросил возместить убытки, так как ранее воспользовался инструментом инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства. Сейчас в дочерней структуре Siemens взаимодействуют с правительством и аудиторской PwC, которой поручена реализация инвестиционных гарантий.
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