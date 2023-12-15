В Аргентине сменят посла в России

Советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино планирует смену послов в России и ряде других стран. Об этом сообщает La Nacion, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты опубликовали официальное распоряжение Мондино кадровому департаменту МИД страны по замене послов в ряде стран и международных организаций. В документе предполагается возвращение дипломатов обратно в Аргентину для получения новых заданий.

"Я прошу вас подготовить проект о переводе (...) чрезвычайного и полномочного посла в России Эдуардо Антонио Суайна в МИД", - распорядилась Мондино.

Также планируется смена глав представительств Аргентины в Ватикане, Великобритании, Индии, Франции и Эфиопии, а также при учреждениях ООН в Нью-Йорке и международных организациях в Женеве.

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