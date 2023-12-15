В детсаду им. Пашиняна готовится большая зачистка
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о готовящейся зачистке в политическом истеблишменте Армении.
Day.Az представляет публикацию:
Похоже, что Воваевич решил-таки провести большую зачистку среди чиновников во всех структурах Армении. Как сообщают сразу несколько источников, Пашинян намерен избавиться от всех, кто не входит в его партию "Гражданский договор" или не высказывает публичную поддержку его политики.
Детский сад имени Пашиняна правящую команду уже трясет: только-только успели перераспределить финансовые потоки, сесть на все коррупционные схемы - а тут нате. Приехали.
Стоит ожидать, что в ближайшее время мы увидим просто море дифирамбов Пашиняну на мероприятиях и в СМИ - лишаться удобного кресла никто не намерен.
Автор карикатуры - HSF
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