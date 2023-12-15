Сеймур Херш рассказал об обиде Израиля на Байдена

Власти Израиля обиделись на президента США Джо Байдена из-за недостаточной поддержки.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Американский чиновник сказал мне, что стоящие во главе израильского правительства люди злы на Байдена и считают, что он должен был сказать [Израилю], что [США] с ним во всем", - сказано в статье.

По его словам, Тель-Авив выступает против критики расширения израильских поселений со стороны Вашингтона. Большая проблема в отношениях администрации Байдена и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - это не война с ХАМАС, а конфликт правительства Нетаньяху с палестинской администрацией, отметил Херш.

В Вашингтоне вызывает тревогу постоянно растущее насилие на Западном берегу реки Иордан в отношении палестинского населения со стороны израильских поселенцев, которых открыто поддерживают ЦАХАЛ и экстремисты, преобладающие в политическом секторе страны, говорится в материале.

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