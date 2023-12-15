https://news.day.az/world/1622541.html ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» на территории Ливана
ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» на территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковало ряд объектов группировки "Хезболла" на территории Ливана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале армейской пресс-службы, передает Day.Az.
"В ответ на последние пуски самолеты ВВС атаковали и уничтожили ряд объектов террористической организации "Хезболла" на территории Ливана", - говорится в сообщении.
До этого стало известно, что с территории Ливана в сторону населенного пункта на севере Израиля был зафиксирован ракетный запуск.
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