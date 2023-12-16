Еще одна страна выступила за признание палестинского государства

Признание Палестины как государства, способного мирно сосуществовать с Израилем, должно в конечном итоге привести к разрешению конфликта между Палестиной и Израилем, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Day.Az.

Трюдо отметил, что Канада будет продолжать поддерживать и поощрять решение этой проблемы на основе идеи двух государств.

Он подчеркнул важность того, чтобы израильтяне жили в безопасном государстве, а палестинцы могли развиваться в своем собственном государстве в пределах международно признанных границ. Он также отметил, что усилия Канады на мировой арене направлены на достижение этой цели.

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