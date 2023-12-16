Израильские военные по ошибке убили трёх заложников в Газе

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа по ошибке приняли трёх заложников за угрозу и застрелили их.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"Во время боя в Шеджайе (район в секторе Газа) Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трёх израильских заложников как представляющих угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, убив их", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в ЦАХАЛ полностью взяли на себя ответственность за произошедшее. Тела убитых были перевезены на территорию Израиля для экспертизы, подтвердившей, что эти люди на самом деле были заложниками, которых ХАМАС похитило ещё 7 октября.

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