Туркменистан планирует наращивать сотрудничество с ЕС

Туркменистан и Европейский союз (ЕС) эффективно сотрудничают в двустороннем и многостороннем форматах, это партнерство следует планомерно наращивать.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

На заседании заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов доложил о предпринимаемых шагах по развитию сотрудничества Туркменистана с ЕС. Он напомнил, что в 2023 году состоялись некоторые крупные мероприятия, в том числе встреча Бердымухамедова с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и шестая встреча в рамках межпарламентского диалога.

Мередов отметил, что в последнее время заинтересованность ЕС в сотрудничестве со странами Центральной Азии существенно возрастает. Глава МИД представил на рассмотрение президента предложения о расширении взаимодействия в некоторых приоритетных сферах. Среди них поездка туркменских делегаций в Брюссель для участия во встрече диалога по правам человека и заседании комитета Туркменистан - ЕС.

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