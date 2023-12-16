Глава "Моссада" проведет переговоры с Катаром

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направлен в Европу, где у него пройдут переговоры с представителями Катара о новой сделке по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Ранее на этой неделе государственное радио Израиля Kan со ссылкой на высокопоставленных чиновников опровергло сообщения о том, что делегации Израиля и Катара обсуждают в одной из европейских столиц новую сделку по освобождению удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. До этого израильский портал Walla! утверждал со ссылкой на информированный источник, что катарские и египетские посредники на прошлых выходных связывались с Израилем и интересовались, готова ли израильская сторона возобновить переговоры по возможной новой сделке по освобождению заложников, все еще удерживаемых радикалами в секторе Газа.

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