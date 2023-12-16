https://news.day.az/world/1622562.html Блинкен обсудил с Бербок палестино-израильский конфликт
Блинкен обсудил с Бербок палестино-израильский конфликт
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
"Стороны обсудили срочную необходимость решения гуманитарных вопросов в секторе Газа, защиту гражданских и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта", - указано в заявлении.
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