Блинкен обсудил с Бербок палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Стороны обсудили срочную необходимость решения гуманитарных вопросов в секторе Газа, защиту гражданских и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта", - указано в заявлении.

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