США обновили рекорд по количеству бездомных

В 2022 году на американских улицах рекордно возросло число лиц, не имеющих постоянного жилья, - 650 тысяч. Такие цифры приводит Министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 40% бродяг в США составляют афроамериканцы, четверть - люди пожилого возраста, менее 10% - граждане латиноамериканского происхождения. Также среди американских бездомных наблюдается много беженцев, прибывших в страну за минувшие годы.

Как заявили в Национальном альянсе по искоренению бездомности, руководству страны нужно быстрее работать с выдачей убежищ переселенцам, а также помогать им с обеспечением работой и помещением.

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