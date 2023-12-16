В США призвали полностью вывести военных из Ирака

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор призвал США уйти из Ирака, назвав пребывание американских военных в стране стратегической катастрофой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

В своем посте на странице в соцсети X Макгрегор уточнил, что более пяти тысяч американских военнослужащих в настоящее время пребывают на ​​12 или 13 базах в Ираке. Он назвал их "сидячими мишенями".

Полковник задался вопросом, почему США остаются в Ираке спустя 20 лет, неужели для того, чтобы скрыть свой провал в этой стране.

Макгрегор подчеркнул, что американцы создали в Ираке хаос.

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию "Иракская свобода" (Iraqi Freedom), направленную на свержение власти диктатора Саддама Хусейна.

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