https://news.day.az/world/1622576.html В Словакии заявили о возможной остановке процесса вступления Украины в ЕС
В Словакии заявили о возможной остановке процесса вступления Украины в ЕС
Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) могут остановить, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Если Европейский союз будет чувствовать, что Украина не готова, процесс может быть замедлен или полностью остановлен", - заявил он.
По его словам, у Украины будет огромное множество возможностей, где она должна продемонстрировать свою готовность к вступлению в блок.
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