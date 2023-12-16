В Словакии заявили о возможной остановке процесса вступления Украины в ЕС

Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) могут остановить, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если Европейский союз будет чувствовать, что Украина не готова, процесс может быть замедлен или полностью остановлен", - заявил он.

По его словам, у Украины будет огромное множество возможностей, где она должна продемонстрировать свою готовность к вступлению в блок.

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