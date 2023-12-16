Французские фермеры протестуют против жадности супермаркетов

Французские фермеры забрасывают яйцами супермаркеты, протестуя против политики розничных и закупочных цен.

Как передает Day.Az, причиной недовольства фермеров явилось то, что они продают 6 яиц ритейлерам за 0,57 евро, а на полках магазинов они уже продаются за €2,67. Таким образом, наценка супермаркетов составляет 468%.

Фермеры требуют закупать их продукцию по более справедливым ценам.

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