https://news.day.az/world/1622587.html Французские фермеры протестуют против жадности супермаркетов - ВИДЕО
Французские фермеры протестуют против жадности супермаркетов - ВИДЕО
Французские фермеры забрасывают яйцами супермаркеты, протестуя против политики розничных и закупочных цен.
Как передает Day.Az, причиной недовольства фермеров явилось то, что они продают 6 яиц ритейлерам за 0,57 евро, а на полках магазинов они уже продаются за €2,67. Таким образом, наценка супермаркетов составляет 468%.
Фермеры требуют закупать их продукцию по более справедливым ценам.
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