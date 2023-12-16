Массовый исход релокантов из Армении

После начала российско-украинского конфликта и особенно широкомасштабных санкций против России в прошлом году большое количество российских граждан были вынуждены покинуть страну и большинство из них разместились в Армении. Некоторые из них также перенесли свой бизнес и начали работать из Армении, что способствовало как увеличению потребительского спроса, так и высокому экономическому росту, зафиксированному в некоторых отраслях. Однако в этом году поток российских граждан прекратился. Релоканты постепенно начали уезжать. Часть, вероятно, вернулась, другая часть предпочла уехать в другие страны, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Причины выезда из Армении разные, начиная от социально-экономических, заканчивая политическими. Прежде всего, условия жизни в Армении очень дорогие. Слишком высока не только арендная плата за квартиры, но и цены на потребительские товары. В стоимостном отношении Ереван обогнал даже Москву", - пишут СМИ.

Одной из причин выезда из Армении, вероятно, является проводимая властями Армении антироссийская политика и формирование негативных настроений по отношению к россиянам.

Все это вместе способствовало постепенному выезду российских граждан, переехавших в Армению после российско-украинского конфликта.

По официальным данным, в этом году Армению покинуло на 9500 граждан России больше, чем въехало. За первые десять месяцев года в Армению въехали 1 миллион 459 тысяч граждан России. Число покинувших Армению составило почти 1 миллион 469 тысяч человек.

Это означает, что часть тех, кто переехал и обосновался в Армении в прошлом году, уже успел уехать.

В этих показателях въездов и выездов не видно, сколько именно граждан выехало. Но их число достигает тысяч, это точно.

На смену уезжающим россиянам, прибытие которых в Армению резко возросло, приходят индийцы.

За десять месяцев прошлого года по почти 16,7 тысяч граждан Индии приехало в Армению. В этом году их число достигло 42,8 тысячи, увеличившись на 26,4 тысячи по сравнению с прошлым годом.

Хотя интерес граждан Индии к Армении и возрос, но даже это не спасло имидж Армении с точки зрения передвижения граждан.

Разница между приезжающими и уезжающими не в пользу Армении. Уезжающих по-прежнему больше, чем приезжающих.

Отрицательная разница за десять месяцев составила почти 19 тысяч.

Число уезжающих продолжало расти. А это значит, что сколько бы власти ни говорили о высоких темпах экономического роста и создании хороших условий для жизни, миграция не только сохраняется, но и достигает достаточно высоких темпов.

Есть гораздо более важные и первоочередные проблемы, которые вынуждают тысячи граждан покидать страну.

Во многих случаях проблемы даже не социальные и не экономические, с которыми люди готовы мириться, если бы не было других причин. Но их много.

Достаточно упомянуть лишь обстановку безопасности и геополитическую ситуацию, сложившуюся вокруг Армении. А также внутриполитический климат и нетерпимость, широко распространенная несправедливость и политическое давление, с которыми люди столкнулись в последние годы благодаря настойчивым и последовательным усилиям властей.

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