Украина готовится к новому контрнаступлению

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает немецкое издание Welt.

По данным издания, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Welt отмечает, что левый берег Днепра может стать отправной точкой для нового контрнаступления.

Также издание утверждает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не был сторонником контрнаступления, начатого в июне этого года, а быстрый прорыв был невозможен, поэтому изменение стратегии стало разумным ходом и помогло выиграть важное время.

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