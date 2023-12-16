США призвали Израиль к сдержанности в отношении Ливана

Соединенные Штаты отчитали Израиль за атаки на ливанскую армию, которые были зафиксированы более 30 раз с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом источники сообщили CNN.

По данным телеканала, еврейское государство более 34 раз наносило удары по позициям армии Ливана.

По словам высокопоставленного чиновника США, целью подобных атак стали объекты движения "Хезболла". В то же время он подчеркнул, что о других целях ударов судить трудно, так как они могли быть связаны с несдержанностью военных Израиля.

"Администрация Байдена заявила Израилю, что эти удары неприемлемы", - следует из текста.

По словам собеседника CNN, армия Ливана очень популярна среди населения и, с точки зрения Вашингтона, военные могут сыграть важную роль в мирном урегулировании между Тель-Авивом и Бейрутом.

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