Япония увеличивает расходы на оборону

Правительство Японии готово одобрить заявку министерства обороны на увеличение бюджета в 2024 году до уровня около 7,7 трлн иен ($54,1 млрд) по текущему курсу, что примерно на 13,2% больше аналогичной статьи расходов в текущем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что средства планируется потратить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией.

Также правительство выделит деньги на разработку гиперзвуковой ракеты с дальностью полета 3 тыс. км. Помимо этого, планируется обеспечить ассигнования на строительство двух кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis, и на укрепление защитного потенциала отдаленных островов.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается.

Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. В рамках пятилетнего плана с 2023 года по 2027 год предполагается потратить на оборонные нужды 43,5 трлн иен ($306 млрд). Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.

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