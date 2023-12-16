ЕС "промахнулся" в критический момент

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе "промахнулись" мимо цели, не сумев согласовать пакет помощи Украине на €50 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал газете Financial Times (FT) неназванный западный дипломат, комментируя итоги встречи на высшем уровне ЕС, которая прошла 14-15 декабря.

"Это был момент для лидеров ЕС выйти на сцену. И они промахнулись", - сказал он.

Как пишет издание, договоренность среди членов Евросоюза не была оформлена в очень чувствительный для Киева момент в конфликте, когда контрнаступление не достигло своих целей, запасы вооружений ВСУ истощены, а Россия усиливает атаки на объекты критической украинской инфраструктуры. Отсутствие помощи со стороны европейских коллег, полагает издание, может заставить Киев начать печатать деньги, что поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность Украины.

"У Украины есть ликвидность на январь, но после этого с ней становится туго. Мы должны двигаться быстрее. Украина оправданно нервничает. Это совершенно некомфортная ситуация", - приводит Financial Times мнение неназванного представителя ЕС.

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