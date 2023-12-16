Сектор Газа остался без телефона и Интернета
Телефонная связь и Интернет не функционируют в секторе Газа с четверга - третий день подряд, что затрудняет доставку гуманитарной помощи и поисково-спасательные операции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу Associated Press.
"До сих пор отсутствует доступ к Интернету, и по нашим данным, это наиболее продолжительный сбой за время конфликта", - заявил директор организации по контролю за кибербезопасностью и Интернетом Netblocks.org Алп Токер.
В свою очередь в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН отметили, что работа компьютерных и телефонных сетей в секторе Газа оказалась нарушена из-за урона линиям связи на юге анклава.
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