Сектор Газа остался без телефона и Интернета

Телефонная связь и Интернет не функционируют в секторе Газа с четверга - третий день подряд, что затрудняет доставку гуманитарной помощи и поисково-спасательные операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу Associated Press.

"До сих пор отсутствует доступ к Интернету, и по нашим данным, это наиболее продолжительный сбой за время конфликта", - заявил директор организации по контролю за кибербезопасностью и Интернетом Netblocks.org Алп Токер.

В свою очередь в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН отметили, что работа компьютерных и телефонных сетей в секторе Газа оказалась нарушена из-за урона линиям связи на юге анклава.

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