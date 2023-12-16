Представители Минфина США обсудят потолок цен на нефть РФ в Брюсселе и Лондоне

Представители Министерства финансов США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть в Брюсселе и Лондоне 18-20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из документа следует, что помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, и и. о. помощника министра финансов по экономической политике Эрик Ван Нострэнд "посетят Европу, где встретятся с представителями властей и частного сектора, чтобы обсудить вторую фазу потолка цен" на российскую нефть, в рамках которой западные страны намерены "еще больше снизить доходы РФ" от экспорта энергоносителей. 18 декабря они посетят Брюссель, а 19-20 декабря - Лондон.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.

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