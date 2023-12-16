https://news.day.az/world/1622661.html В Финляндии оценили обстановку на границе с Россией
В Финляндии оценили обстановку на границе с Россией
Финские пограничники назвали спокойной ситуацию на крупнейшем пограничном переходе с Россией Ваалимаа после закрытия границы между странами.
Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"На данный момент ситуация на границе спокойная и находится под контролем властей", - говорится в публикации. Уточняется, что в течение закрытия границы 15 декабря к погранпереходу Ваалимаа прибыло 124 просителя убежища.
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