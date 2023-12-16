В Финляндии оценили обстановку на границе с Россией

Финские пограничники назвали спокойной ситуацию на крупнейшем пограничном переходе с Россией Ваалимаа после закрытия границы между странами.

Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На данный момент ситуация на границе спокойная и находится под контролем властей", - говорится в публикации. Уточняется, что в течение закрытия границы 15 декабря к погранпереходу Ваалимаа прибыло 124 просителя убежища.

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