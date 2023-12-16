В Литве намекнули на необходимость Венгрии выйти из ЕС

Посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс намекнул, что Венгрии следует выйти из политического объединения из-за позиции Будапешта по Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Не указывая прямо на Венгрию, он написал про государство ЕС, которое не согласилось одобрить выделение €50 млрд для Украины.

Пранцкявичюс пожелал этому государству никогда не сталкиваться с боевыми действиями и не оказываться в ситуации, "когда союзники накладывают вето на жизненно важную помощь во времена наибольшей потребности".

По его мнению, если государство-член не готово разделить солидарность и взаимное доверие Европейского союза, "есть только одно правильное решение: выйти из него".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!