https://news.day.az/world/1622678.html Скончался эмир Кувейта
Скончался эмир Кувейта
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Он был 16-м эмиром этой страны с 29 сентября 2020 года.
В конце ноября его отправили в больницу, но причины госпитализации не называли.
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