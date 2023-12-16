Скончался эмир Кувейта

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он был 16-м эмиром этой страны с 29 сентября 2020 года.

В конце ноября его отправили в больницу, но причины госпитализации не называли.

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