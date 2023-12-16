Британский эсминец сбил дрон в Красном море, целью которого было торговое судно

Британский эсминец HMS Diamond уничтожил ракетой, предположительно, ударный дрон, целью которого было торговое судно в Красном море. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"HMS Diamond сбил предполагаемый ударный дрон, нацеленный на торговое судно в Красном море, уничтожив цель ракетой Sea Viper", - написал глава британского Минобороны.

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