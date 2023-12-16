Турция ждет от Швеции практических шагов в сфере антитеррора

Турция по-прежнему ждет от Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО, практического выполнения интересующих Анкару обязательств в сфере антитеррора.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Если говорить о Швеции, то сами по себе законодательные поправки не имеют смысла. Нам важно, чтобы эти обязательства выполнялись путем принятия конкретных практических шагов", - цитирует министра телеканал CNN Turk.

Гюлер напомнил, что "в последнее время в Европе происходят отвратительные нападения на священный Коран, осуществляемые под прикрытием так называемой демократии и свободы слова". "В ответ на сложившуюся ситуацию Дания, хоть и с запозданием, приняла закон, запрещающий такие действия со священными книгами. Мы надеемся, что другие страны, где происходят подобные акции и где есть терроризм в различных формах и проявлениях, незамедлительно предпримут аналогичные и конкретные шаги", - сказал Гюлер.

Относительно перспектив одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО глава МО напомнил, что соответствующий "протокол был подписан президентом и направлен в парламент Турции, который и примет окончательное решение". Предположительных сроков рассмотрения документа в парламенте он не назвал.

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